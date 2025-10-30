De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron el 23 de abril y el 2 de junio de este año, cuando el imputado realizó agresiones físicas y verbales en contra de la víctima, en un domicilio en la colonia El Crucero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) formuló imputación en contra de Tirzo Alejandro 'N', acusado del delito de violencia familiar, cometido en dos ocasiones en agravio de su esposa, en Imuris, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron el 23 de abril y el 2 de junio de este año, cuando el imputado realizó agresiones físicas y verbales en contra de la víctima, en un domicilio en la colonia El Crucero.

En la primera ocasión, el sujeto habría utilizado un machete para amenazar y golpear a la víctima, para después destruir su teléfono celular, mientras realizaba insultos y amenazas de muerte.

Una semana después, la atacó con los puños, provocándole diversas lesiones en el rostro y cabeza que tardan más de 15 días en sanar, según el dictamen médico legal.

El Juez decretó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y concedió la ampliación del término constitucional para resolver la situación jurídica del imputado, con lo que se mantiene bajo resguardo mientras continúan las indagatorias.