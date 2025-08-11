'El Compita' junto con otras dos personas, descendieron de un vehículo para luego subir a la fuerza a Francisco Guadalupe ‘N’, quien hasta ahora sigue en calidad de desaparecido.

José Ángel ‘N’, alias ‘El Compita’, fue imputado por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa y se le impuso prisión preventiva justificada, tras el secuestro de un hombre en el municipio de Benjamín Hill, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron entre las 23:00 horas del 30 de agosto de 2023 y las 02:30 horas del 31 de agosto de 2023, en la vía pública ubicada la calle José Obregón y Arroyo de la colonia Jesús Siqueiros.

En el sitio se encontraba la víctima, identificada como Francisco Guadalupe ‘N’, quien fue sorprendido por al menos tres hombres, entre ellos José Ángel, quienes descendieron de un vehículo.

Tras bajar, privaron de la libertad a Francisco Guadalupe quien fue subido a la fuerza y llevado con rumbo desconocido. Cabe señalar que hasta la fecha no hay indicios de su paradero.

Luego de efectuarse las investigaciones, se determinó la identidad del presunto criminal como probable responsable de los hechos, ejecutándose las acciones correspondientes para la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.

El individuo se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, registrado en Hermosillo, y enfrenta otro proceso por hechos relacionados con la desaparición de particulares en Benjamín Hill, sumándose este nuevo caso a su historial delictivo.

Finalmente, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la procuración de justicia y la protección integral de las víctimas y sus familias, garantizando una investigación exhaustiva y el debido proceso en cada caso.