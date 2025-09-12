Aunque el aumento de impuestos busca disminuir el tabaquismo, especialistas en conducta advierten que la adicción no se resuelve solo con precios más altos y señalan la necesidad de reforzar estrategias preventivas en escuelas y familias.

La reciente propuesta de aumentar impuestos a bebidas azucaradas y tabaco reavivó la discusión sobre si subir precios es suficiente para reducir consumos adictivos.

La psicóloga clínica Melissa Haros Varela explicó que, aunque en algunos países desarrollados se ha comprobado un efecto positivo, en contextos como el mexicano el impacto es limitado debido a los bajos ingresos y a la fuerte cultura de consumo.

El tabaquismo es una adicción; así cueste 20 o 30 pesos, la persona adicta buscará el producto



Riesgos de sustitución y consumo temprano

Arroz Varela advirtió que aumentar precios puede llevar a buscar alternativas más económicas y, en muchos casos, más dañinas. Además, destacó la preocupación por el consumo en edades tempranas:

Entre los 12 y 17 años se observa un aumento en la experimentación con tabaco y alcohol

Estas sustancias suelen ser la puerta de entrada hacia otras adicciones

“Estamos viendo inicios cada vez más tempranos y cerebros adolescentes expuestos a la nicotina, con consecuencias negativas en su desarrollo”, precisó.

La prevención como estrategia más efectiva

La especialista insistió en que el enfoque debe centrarse en la prevención, más que en medidas fiscales. Entre sus propuestas están:

Psicólogos en escuelas para identificar factores de riesgo en alumnos y familias

Programas de intervención temprana en comunidades con alta vulnerabilidad

Campañas de información sostenidas que vayan más allá de mensajes aislados

Grupos de apoyo y atención psicológica accesible para tratar la adicción como un problema integral

“Es indispensable atender la salud mental desde la prevención. El impuesto puede ser un complemento, pero no es la solución principal”, subrayó.

Transparencia en el uso de recursos

Otro punto clave es la destinación de los recursos recaudados. La especialista pidió garantizar que el dinero generado por los impuestos realmente se invierta en programas de salud y rehabilitación.

“Los ciudadanos debemos exigir transparencia y estudios anuales que demuestren si lo recaudado está teniendo un impacto en la reducción de consumo”, puntualizó.