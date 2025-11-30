Un choque por alcance entre cuatro vehículos generó daños materiales este domingo en la carretera hacia el libramiento San José; no hubo lesionados.

Cuantiosos daños materiales dejó un choque por alcance en el que participaron cuatro vehículos sobre la carretera que conduce al libramiento San José, la tarde de este domingo en Guaymas.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando las unidades se desplazaban de poniente a oriente y, metros antes del semáforo ubicado a la altura de la capilla San Judas, se registró el impacto múltiple.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para atender el reporte y realizar el deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados. No hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este accidente en la zona del libramiento.