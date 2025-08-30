El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) dio a conocer que está abierta la inscripción de trabajos sobre historia de Nogales hasta el 21 de noviembre del 2025

El Archivo Histórico de Nogales ha lanzado una convocatoria para participar en el primer concurso de investigación histórica 'José Pomposo Salazar Araiza', dirigido a jóvenes de 15 a 29 años de edad, así lo dio a conocer en entrevista Jonathan Verdugo, titular del Archivo Histórico de Nogales.

Los participantes deberán realizar un trabajo de investigación sobre la historia del municipio de Nogales, considerando hechos, orígenes, transformaciones, sucesos, procesos o acontecimientos de cualquier tipo y período Jonathan Verdugo

titular del Archivo Histórico de Nogales

Además aseguró que el concurso tiene varios objetivos, entre ellos y el primordial es fomentar la cultura de la investigación histórica en el municipio y promover la participación de jóvenes en la investigación histórica.

El objetivo es promover la participación de jóvenes en la investigación histórica del municipio de Nogales y rescatar, preservar y difundir la memoria colectiva Jonathan Verdugo

titular del Archivo Histórico de Nogales

La temática es abierta, lo que significa que los participantes pueden estudiar acontecimientos de cualquier período, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. Esto permite a los jóvenes explorar diferentes áreas de interés y descubrir nuevos aspectos de la historia de Nogales.

Este será el primer concurso de investigación histórica que se llevará a cabo en la frontera de Nogales. La convocatoria está abierta a nivel regional y está dirigida a jóvenes de 15 a 29 años de edad.

El titular del Archivo Histórico de Nogales, Jonathan Verdugo, del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta), invitó a todos los jóvenes interesados a participar en este concurso. La convocatoria estará vigente hasta el 21 de noviembre, por lo que los jóvenes interesados tienen tiempo para preparar sus trabajos de investigación y participar en este importante concurso.

Premios de la convocatoria:

Premios de la convocatoria:

Primer lugar: $13,000. Segundo lugar: $8,000. Tercer lugar: $4,000.
























