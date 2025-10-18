La maestra y promotora cultural de Navojoa resultó con lesiones leves tras el volcamiento de un autobús Tufesa que dejó siete muertos y 24 heridos

Marian Amavizca, popularmente conocida en la región del Mayo por su pasión con las artes escénicas y ser una gran influyente en la cultura de Navojoa, y así mismo formadora de muchos talentos de la ciudad, fue una de las víctimas del “camionazo”.

Aunque ella se encuentra fuera de peligro y solo presentó lesiones: en la muñeca, y golpes en su cuerpo, se mantiene estable y con vida.

Esto no evitó que fuera un gran susto para todos sus pupilos; alumnos, jóvenes que están realmente encariñados con Amavizca, quien con su personalidad y sabiduría ante el teatro y puestas en escena les ayuda a sacar lo mejor de ellos.

Anteriormente en el primer Festival Cultural Navojoa 2025 “La historia que nos une” fue reconocida por su excelente labor por impulsar el arte en la región del Mayo.

Estos son los Navojoenses registrados en el accidente

Uzziel Gonzales Zavala David Octavio Ibarra Ruiz Alan De la Cruz Fabian Antonio Morales Rivera (Fallecido) Rivera Cavazos Margarita Soledad Marian Amavizca Gordillo





Detalles del accidente

El accidente ocurrió la madrugada del viernes 17 de octubre, poco antes de las 6:00 horas, en el kilómetro 234 del tramo Guaymas-Hermosillo. La unidad de la línea Tufesa, que viajaba de Culiacán, Sinaloa, hacia Nogales, Sonora, volcó dejando un saldo de siete personas fallecidas y 24 lesionadas, según confirmó Martha López, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, la tarde de ayer.

En total, viajaban 31 pasajeros y 2 conductores, quienes huyeron del lugar. Las primeras investigaciones indican que el accidente pudo haberse producido porque el chofer se quedó dormido. No se encontraron huellas de frenado o derrape en la zona.