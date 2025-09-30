Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando se reportó a través de la línea de emergencia la desaparición de un hombre de 28 años mientras llevaba a cabo trabajos de buceo al interior del mar en el sector conocido como las playitas.

Samuel, era el nombre de la persona que perdió la vida cuando realizaba trabajos de buceo al sur de Guaymas, era vecino del sector Centinela al sur de la ciudad.

Ante el reporte de los hechos cuerpos de emergencias de diversas corporaciones activaron acciones de búsqueda en la zona, minutos después fue encontrado el joven sin signos vitales en el interior del mar.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando se reportó a través de la línea de emergencia la desaparición de un hombre de 28 años mientras llevaba a cabo trabajos de buceo al interior del mar en el sector conocido como las playitas.

Elementos de Bomberos de Guaymas, especialistas en rescate acuático y personal de la Secretaría de Marina (Semar) llevaron a cabo las acciones de búsqueda, para localizar a la persona, sin embargo, momentos después fue localizado sin signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente.

Al lugar arribaron Bomberos de Guaymas, paramédicos de Cruz Roja, las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes ante el lamentable suceso.