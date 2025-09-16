La víctima había llegado a Nogales hace apenas unos días, y su cuerpo fue encontrado el pasado domingo a un lado de la carretera de cuota al Golfo de Santa Clara.

El cuerpo encontrado recientemente 'encobijado' a un lado de la carretera de cuota al Golfo de Santa Clara ha sido identificado como el del boxeador profesional Jesús Iván 'N', quien era residente de Nogales, Sonora. La víctima había llegado a la ciudad hace apenas unos días, lo que ha generado incertidumbre sobre las circunstancias de su asesinato.

La policía está investigando el caso y busca obtener más información sobre las posibles causas del homicidio. Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) esperan que familiares y amigos de la víctima proporcionen pistas para avanzar en las investigaciones y capturar a los responsables.

Familiares de Jesús Iván que residen en Nogales se trasladarán a la ciudad para hacer la identificación y reclamación oficial del cuerpo. La familia está consternada por la pérdida y busca justicia para su ser querido

La noticia del fallecimiento del boxeador profesional ha generado shock en la comunidad nogalense, que lo conocía por su talento y dedicación al deporte. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal está comprometida con resolver el caso y encontrar a los responsables del asesinato de Jesús Iván. Se espera que la colaboración de la comunidad y la familia sea fundamental para avanzar en la investigación y lograr justicia para la víctima.