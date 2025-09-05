La madrugada de este viernes se registró un ataque armado en la calle Obregón de Nogales, a la altura del comercio conocido como La Palmita, donde un hombre identificado como Marcos perdió la vida tras recibir varios disparos.

Durante la madrugada del viernes, se reportó una agresión armada en la calle Obregón de Nogales, Sonora, frente al negocio conocido como La Palmita.

Según las autoridades, un hombre murió tras recibir múltiples impactos de bala. La víctima fue reconocida por sus familiares con el nombre de Marcos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato para asegurar el área, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de pruebas y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Te puede interesar Protección Civil prevé lluvias fuertes y vientos de hasta 65 km/h en Sonora

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque.

La Fiscalía estatal continuará las indagatorias para determinar el móvil de la agresión armada registrada en la calle Obregón de Nogales, donde un hombre perdió la vida.



