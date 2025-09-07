El evento se realizó a las 9:00 horas en el Internado Cruz Gálvez en Hermosillo.

Autoridades y familiares realizaron una ceremonia conmemorativa por el 94 aniversario del natalicio del exgobernador Samuel Ocaña García, con el propósito de rendir homenaje a sus aportaciones al desarrollo económico, social y cultural de Sonora.

Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal y nieta del homenajeado, destacó que el legado de Samuel Ocaña permanece vivo en las instituciones que fundó y que sentaron las bases para el desarrollo del estado.

“Samuel Ocaña vive en las instituciones que fundó y que cimentaron las bases de nuestro Estado. Samuel Ocaña vive en el pueblo que tanto amo y que hoy lo recuerda con gratitud. Él vive en cada uno de nosotros cuando con orgullo pronunciamos su nombre y contamos su historia” , expresó.

Legado de Samuel Ocaña

El político sonorense nació en septiembre de 1931 en el municipio de Arivechi. Entre los cargos que desempeñó destacan la alcaldía de Arivechi entre 1961 y 1963, la alcaldía de Navojoa de 1973 a 1976 y la gubernatura de Sonora de 1979 a 1985.

Durante su periodo como Gobernador creó instituciones como Radio Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Deportiva de Sonora (Codeson), el Centro Ecológico de Sonora (CES), la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Centro de Estudios Superiores de Sonora (Cesues).