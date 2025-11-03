Estudiantes de la Universidad de Sonora colocaron veladoras y mensajes de despedida para Jhoana Guadalupe Hernández

Alumnos de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional de la Universidad de Sonora (Unison) encendieron veladoras frente al edificio 10-L como muestra de respeto y cariño hacia su compañera Jhoana Guadalupe Hernández Sánchez, quien falleció tras la explosión ocurrida el pasado fin de semana en la tienda Waldo's, donde trabajaba como cajera.

Santiago Moyer, estudiante de Negocios y Comercio Internacional, explicó que esta acción tiene como propósito rendir homenaje a la memoria de su compañera y expresar el apoyo y la solidaridad de la comunidad estudiantil hacia sus familiares.

“En la explosión del fin de semana fallecieron tres estudiantes uno de la Unison, uno de UPN y otro de la UES, por lo que decidimos hacer un pequeño altar, con veladoras y flores para conmemorar a nuestra compañera de igual manera está actividad se está realizando en las otras universidades” , mencionó.

A las 16:00 horas se llevará a cabo una marcha que iniciará en el Departamento de Sociología y Administración Pública y concluirá en la explanada del edificio 10-L, como muestra de solidaridad con los afectados y en memoria de quienes perdieron la vida el pasado 1 de noviembre.

Colecta para familiares de las víctimas

El Departamento de Negocios y Comercio Internacional está realizando una colecta de víveres y agua embotellada para brindar apoyo a los familiares de las víctimas que continúan hospitalizadas. Quienes deseen contribuir pueden comunicarse con Paola Fierros al 662 189 7504 o a través de las redes sociales de Soy Adeus.