Un hombre de aproximadamente 50 años de edad y complexión media murió aparentemente debido a un infarto mientras se atendía en una estética ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Nogales.

Según señalaron elementos de Seguridad Pública Municipal, la persona se encontraba en el establecimiento cuando sufrió el infarto la mañana del lunes 8 de septiembre.

Las autoridades municipales acudieron al lugar para atender el incidente y confirmaron el fallecimiento de la persona. Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima, se espera que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas de la muerte.

El deceso de la persona fue confirmado por las autoridades, quienes se encuentran trabajando para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. La comunidad nogalense se mantiene expectante ante la noticia y se solidariza con la familia de la víctima.

Seguridad Pública de Nogales está trabajando para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas del fallecimiento de la persona. La institución busca garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y en este caso, brindar apoyo a la familia de la víctima.