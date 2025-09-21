Según la víctima, Enrique, el ataque se produjo después de que un grupo de personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en un edificio cercano se molestaran por las luces de su vehículo.

Un hombre de 39 años resultó gravemente lesionado después de ser atacado a golpes por un grupo de personas en la colonia Lomas de Anza. El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas del 21 de septiembre del 2025, cuando la víctima se encontraba en su vehículo estacionado en su domicilio con las luces encendidas.

Según la víctima, Enrique, el ataque se produjo después de que un grupo de personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en un edificio cercano se molestaran por las luces de su vehículo. Los agresores comenzaron a insultarlo y posteriormente lo atacaron con palos y piedras, dañando el cristal parabrisas de su vehículo.

La víctima fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar después de recibir atención médica de paramédicos de Cruz Roja. Fue diagnosticado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida. La gravedad de las lesiones ha generado preocupación entre las autoridades y la familia de la víctima.

El caso ha sido turnado al Centro de Atención Temprana para su investigación. Las autoridades están trabajando para identificar a los responsables del ataque y determinar las circunstancias exactas del incidente. La Policía Municipal está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el incidente que se comunique con las autoridades para ayudar a esclarecer el caso.

La vida del lesionado está en peligro debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La familia y amigos de la víctima están preocupados por su estado de salud y están esperando que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y la justicia para la víctima.