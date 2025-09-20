Autoridades de Magdalena de Kino capturaron a Francisco Arturo 'N', de 25 años, tras localizarle dos cartuchos explosivos que presuntamente serían usados en drones.

El departamento de comunicación de Seguridad Pública Municipal de Magdalena de Kino informó la detención de un hombre que portaba dos cartuchos de explosivos presuntamente destinados a drones. La intervención se realizó tras recibir una denuncia anónima sobre dos sujetos que allanaban una vivienda en la localidad.

Al arribar al domicilio, los sospechosos intentaron huir a pie, pero los policías lograron detener a Francisco Arturo N., de 25 años. Durante la revisión protocolaria, se localizaron los explosivos, que aparentemente estaban siendo utilizados de manera ilegal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), junto con los cartuchos asegurados y resguardados por personal de Defensa y Seguridad Pública Municipal. Tras la revisión de antecedentes en la Amic, se confirmó que cuenta con orden de aprehensión vigente en la Fiscalía local.

Colaboración ciudadana clave

El comisario de Magdalena de Kino destacó la importancia de la denuncia ciudadana:

" La detención de esta persona y el aseguramiento de los explosivos es un ejemplo de la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y combate del delito ", señaló.

Las autoridades reiteraron que continuarán trabajando para garantizar la seguridad y prevención del delito, subrayando que la cooperación entre policías y ciudadanos es fundamental para mantener un entorno seguro en el municipio.