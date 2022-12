Don Chayo recorre el estado en busca de una mejor vida

Don Chuy llegó hace un mes a esta frontera en busca de una mejor calidad de vida.

Rosario Torres Romero, originario de Zapote, un pequeño pueblo del municipio de Álamos, Sonora, se vino recorriendo el estado hasta llegar a Nogales, buscando trabajo.

Debido a su avanzada edad le fue difícil acomodarse y optó por surtir una caja con dulces, duros, y fritangas para ponerse a vender en diferentes sectores de la ciudad, como el Tianguis de las Torres, mercado de Abastos y el semáforo de la calle Vásquez.

"A veces no vendo mucho, sólo saco para comer, otras veces la lluvia no me deja seguir y pierdo ganancia, a mí me gusta trabajar y valerme por mí mismo, yo surto mi cajita de dulces y de ahí saco para mis gastos" , comentó el señor Rosario Torres Romero.

Domiciliado en la colonia Encinos, acompañado de una de sus hermanas, "Don Chayo", como cariñosamente le dicen, añora podrá ver a uno de sus hijos que se encuentra radicando en Estados Unidos, y a su otra hija que se quedó enferma en Álamos.

"Salir del pueblo fue difícil pero no imposible, tengo que buscar mejor vida, no ser carga para nadie, y aquí estoy con mucho frío pero con ganas de seguir adelante" , agregó con los ojos llorosos Don Chayo.

Con la mirada cansada, lento para hablar y un poco tembloroso, ofrece sus dulces a los clientes que entran y salen en el mercado de Abastos.