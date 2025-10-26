El gobernador Durazo destacó que este logro es resultado de una estrategia enfocada en la mejora regulatoria para facilitar trámites con el objetivo de crear un entorno más ágil y competitivo para las empresas que buscan establecerse o expandirse en territorio sonorense.

Durante los últimos cuatro años, Sonora ha logrado posicionarse como una de las entidades con mayor crecimiento económico del país, al captar tres mil 500 millones de dólares en inversión extranjera directa, resultado del modelo de gobierno que encabeza Alfonso Durazo Montaño, orientado a facilitar el establecimiento de nuevas industrias.

El gobernador destacó que este logro es resultado de una estrategia enfocada en la mejora regulatoria para facilitar trámites con el objetivo de crear un entorno más ágil y competitivo para las empresas que buscan establecerse o expandirse en territorio sonorense.

Estas acciones han fortalecido la economía estatal y generado un récord histórico de 823 mil empleos formales, lo que mantiene a Sonora con una tasa de desempleo de apenas 2.5 por ciento, la más baja registrada en su historia. Para Durazo Montaño, estas cifras reflejan el impacto real de las políticas públicas que priorizan el bienestar y la estabilidad de las familias sonorenses.

Pero el desarrollo de Sonora no solo se mide en industria. El Gobierno estatal ha apostado también por revitalizar el turismo como pilar complementario de su crecimiento económico.

Nuevos malecones, zonas de esparcimiento y proyectos de infraestructura turística se han convertido en símbolos de esta transformación. Uno de los proyectos más innovadores es el sistema artificial de arrecifes en San Carlos, el primero en su tipo en América Latina.

El plan contempla el hundimiento de diez embarcaciones para fomentar el buceo recreativo y la protección de la vida marina; tres de ellas ya forman parte de esta nueva atracción ecológica. Con estas acciones, el sector turístico ha experimentado un repunte sin precedentes. Su aportación al Producto Interno Bruto estatal pasó de 1.6 por ciento en 2021 a 8.6 por ciento en 2024, un crecimiento que refleja el éxito de las estrategias para diversificar la economía sonorense.