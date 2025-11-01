La mañana de este sábado, José Zavala fue hallado sin vida en su domicilio con múltiples heridas por arma blanca.

La mañana de este sábado, un brutal crimen sucedió en Bahía de Kino, Sonora, cuando fue hallado sin vida un hombre identificado como José Zavala, quien presentó varias heridas provocadas por un arma punzocortante.

Según informes extraoficiales, el ataque habría sido cometido por su propio hijo luego de una discusión familiar.

Movilización de cuerpos de emergencia

En redes sociales se denuncia que vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos provenientes de la vivienda. Al llegar, socorristas de Cruz Roja confirmaron que José Zavala ya había fallecido.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizaron el procesamiento de la escena y levantamiento de indicios. Mientras tanto, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda del presunto responsable.

Familiares compartieron un mensaje emotivo:

"Dicen que cuando alguien muere, es porque Dios ocupaba un ángel, pero Dios sabe que aquí en la tierra nos vas a hacer mucha falta. Aquí te necesitamos más . No merecías esa muerte tan terrible, menos morir a manos de tu propio hijo; eras un gran ser humano, buen esposo, buen padre, gran amigo; te vas dejando mucho dolor en todas las personas que te queremos, José Zavala".

Hasta el momento, la FGJE no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, mientras se continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.