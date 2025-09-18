Expertos advierten que su llegada a México abre expectativas sobre su posible relación con La Barredora y el huachicol.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay y trasladado a México, enfrentará su primera audiencia de imputación en la que se le notificarán los delitos por los que cuenta con una orden de aprehensión del fuero común.

Según explicó el analista Luis Carlos Aíns, un juez de control de Tabasco giró el 18 de febrero de 2025 un mandamiento judicial en su contra por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

En esa misma orden figuraban otros dos coacusados: Manuel de Atocha Hernández y Xavier Eduardo Vázquez Orellana, este último asesinado el mismo día en que se emitió la orden.

Aunque la captura se concretó con base en delitos locales, se espera que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) amplíe investigaciones por presuntos nexos con delitos federales, como huachicol fiscal, narcotráfico y vínculos con el grupo criminal La Barredora.

“La expectativa es que, además de los cargos en Tabasco, se dé a conocer su relación con actividades como el tráfico de combustibles y delitos contra la salud”, comentó Aíns en entrevista para Expreso 24/7.

La Barredora en Tabasco

El grupo delictivo La Barredora surgió en Guerrero como escisión de los Beltrán Leyva. Posteriormente se extendió hacia Tabasco, donde, de acuerdo con informes de inteligencia militar, Bermúdez Requena habría fungido primero como protector desde su cargo público y luego como operador directo.

El colectivo se ha dedicado a actividades como extorsión, secuestro y tráfico de combustibles desde el puerto de Dos Bocas, Campeche y Tabasco, según reportes filtrados en investigaciones pasadas.

La detención de Bermúdez también generó cuestionamientos hacia Adán Augusto López Hernández, actual senador y exgobernador de Tabasco, quien designó al exfuncionario como secretario de Seguridad.

“Es mucho el riesgo para quienes están implicados. No creo que este caso llegue hasta Adán Augusto, pero sí representa un golpe de descrédito político si se confirman vínculos criminales”, opinó el analista.