El epidemiólogo Ricardo Pacheco pidió vigilar factores de riesgo —defensas bajas, diabetes, VIH y vapeo— y acudir a consulta ante señales de alerta: tos de más de veinte (20) días, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

El epidemiólogo Ricardo Pacheco advirtió que la tuberculosis (TB) encuentra terreno propicio cuando hay defensas bajas —por diabetes, VIH, desnutrición o vapeo y tabaquismo— e hizo un llamado a atender de inmediato la tos que supera veinte (20) días, la baja de peso, la fiebre y la sudoración nocturna.

Detalles confirmados

El especialista explicó que la TB puede permanecer latente o activarse cuando cae la inmunidad. “Las defensas disminuyen con enfermedades crónicas como diabetes, con VIH, con malnutrición y también con hábitos como el vapeo y el tabaco”, señaló hoy 30 de octubre de 2025.

Agregó que, en etapa activa, las señales más tempranas y útiles para detectar la enfermedad son: tos persistente mayor de veinte (20) días, pérdida de peso no intencional, fiebre y sudoración nocturna; en fases avanzadas puede haber flemas con sangre, lo que indica daño pulmonar y atención tardía.

Impacto y afectaciones

Identificar factores de riesgo y síntomas en estudiantes, personal y familias permite cortar cadenas de transmisión, evitar hospitalizaciones y reducir ausentismo escolar y laboral. En menores de cinco (5) años, completar BCG previene formas graves.

Recomendaciones inmediatas: ventilación cruzada en aulas y oficinas, higiene respiratoria (cubrebocas tricapa en sintomáticos), estudio de contactos ante un caso confirmado y apego estricto al tratamiento por seis (6) meses en personas diagnosticadas.