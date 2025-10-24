El jardín de niños Ignacia E. Amante mantiene suspensión temporal mientras acuerdan medidas de regreso seguro.

El jardín de niños Ignacia E. Amante suspendió temporalmente sus actividades tras el fallecimiento de una menor de cinco años por picadura de alacrán, hecho ocurrido el lunes 20 de octubre de 2025.

La dirección del plantel mantiene reuniones con madres y padres para definir medidas y condiciones de un regreso seguro a clases, confirmaron fuentes escolares.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y la Secretaría de Salud estatales participan en la revisión de protocolos dentro del centro escolar.

En una tarjeta informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que el Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo no contaba con suero antialacrán al momento del ingreso de la niña. Según el propio Instituto, el abasto estaba programado para el 17 de octubre, pero los frascos disponibles se utilizaron ese fin de semana en otros casos; la reposición se esperaba para el 21 de octubre, un día después del incidente. El IMSS detalló que, pese a gestionar el antídoto “a la brevedad”, la paciente no respondió al tratamiento y expresó condolencias a la familia.

Durante su conferencia matutina de este viernes 24 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso. Inicialmente respondió: “Luego vemos eso”; más tarde retomó el tema y añadió: “Vemos lo del caso de la niña y la situación del suero”. Ante la pregunta de si habría una denuncia, dijo: “Lo revisamos, con gusto”. La Presidencia señaló que se revisará el expediente.

El Gobernador Alfonso Durazo lamentó el deceso y afirmó que autoridades estatales investigan los hechos. “La niña fue llevada de inmediato a un centro médico porque la mamá es derechohabiente del Seguro Social.

Es un hecho obviamente lamentable y fortuito porque se debió a una picadura de alacrán”, comentó. Agregó que la SEC, Salud Sonora y la Fiscalía General de Justicia del Estado (fGJES) actúan en el ámbito de sus competencias para esclarecer lo ocurrido.