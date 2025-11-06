Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios entregaron un pliego petitorio al gobernador Alfonso Durazo; solicitaron apoyos para una preparatoria que opera por cooperación y para la Casa del Estudiante Sonorense. El mandatario ofreció revisar con “seriedad y compromiso”.

Estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios entregaron este jueves un pliego petitorio al gobernador Alfonso Durazo, con demandas de apoyos básicos para continuar estudios de nivel medio superior y fortalecer la Casa del Estudiante Sonorense.

Representantes estudiantiles señalaron que su preparatoria opera por cooperación, con docentes sin salario, y que han sostenido su formación con recursos limitados.

Requirieron materiales, becas, alimentación y mantenimiento en la Casa del Estudiante.

“No venimos a pedir lujos… venimos a pedir lo básico para seguir estudiando”, expusieron. La organización pidió que se garantice la continuidad del ciclo escolar y condiciones mínimas de alojamiento y comedor.

Responde Gobernador Durazo

El gobernador respondió: “A mí, la educación me cambió la vida… voy a ver con toda seriedad y con todo compromiso sus peticiones”, y pidió una visita a las instalaciones para revisar necesidades en campo.

De acuerdo con lo expresado en el encuentro, el Ejecutivo estatal canalizará el pliego a áreas de educación y desarrollo social para su análisis técnico (aforo, plantillas, mecanismos de beca y operación de casas del estudiante) y establecer rutas de seguimiento.

Los estudiantes sostuvieron que, pese a limitaciones presupuestales, han mantenido la operación de la preparatoria y servicios de la casa estudiantil. La interlocución ocurre en un momento en que organizaciones juveniles solicitan apoyos focalizados para alojamiento, alimentación y transporte, a fin de reducir abandono escolar en educación media superior.