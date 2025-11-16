De acuerdo a las investigaciones, el imputado, familiar consanguíneo de la víctima, se aprovechó de la relación familiar y la confianza depositada para cometer los crímenes en su propio domicilio, ubicado en la colonia San Luis, en Hermosillo.

Óscar Armando ‘N’, de 32 años de edad, fue sentenciado a 21 años y dos meses de prisión por los delitos de abuso sexual agravado y violación, cometidos en contra una adolescente de 14 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones, el imputado, familiar consanguíneo de la víctima, se aprovechó de la relación familiar y la confianza depositada para cometer los crímenes en su propio domicilio, ubicado en la colonia San Luis, en Hermosillo.

Los hechos iniciaron el 28 de julio de 2024, cuando Óscar Armando realizó actos eróticos contra la menor de edad.

Para el 4 de agosto de ese mismo año, el individuo consumó el delito de violación en contra de la joven de 14 años.

Fiscalía reitera protección de la niñez y adolescencia

La Fiscalía sonorense señaló que con esta pena reitera su compromiso en la protección de la niñez y adolescencia.

La autoridad estatal aseguró que no permitirá la impunidad ante los delitos sexuales y continuará trabajando con rigor técnico para obtener las sentencias más altas en derecho procedentes contra quienes atenten contra la integridad de los menores, especialmente aquellos que violan la confianza en el entorno familiar.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 16, 2025




