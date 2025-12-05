Heriberto Aguilar afirma que la reforma reconoce al agua como bien estratégico

Durante la discusión de la nueva Ley General de Aguas, el senador Heriberto Aguilar Castillo, secretario de la Comisión de Recursos Hídricos y Recursos Hidráulicos, destacó que la reforma garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento, tal como lo establece la Constitución.

Aseguró que con este marco normativo el agua deja de considerarse una mercancía para ser reconocida como un bien estratégico de la Nación.

El legislador subrayó que la reforma no elimina concesiones y que el binomio tierra–agua está plenamente garantizado. Indicó que se respetarán los derechos adquiridos de los usuarios y explicó que la ley busca ordenar el sistema al impedir la transmisión de títulos entre particulares y eliminar los cambios discrecionales de uso, medidas que cierran espacios a la especulación y a los abusos.

Nuevos instrumentos de control

Aguilar Castillo resaltó que la reforma contempla la creación de un Registro Nacional del Agua y un Fondo de Reserva, mecanismos diseñados para evitar el acaparamiento y asegurar volúmenes suficientes para el consumo humano.

“Con estas herramientas avanzamos hacia una gestión más justa y transparente del agua; en estados como Sonora, esto significa defender la vida, la producción y el futuro de nuestras comunidades”, afirmó.