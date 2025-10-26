El senador sonorense Heriberto Aguilar Castillo respaldó la apertura del Centro Narconon Jóvenes en Navojoa, al que definió como un espacio de acompañamiento para la juventud que enfrenta consumo de drogas.

El senador de la República por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, afirmó este fin de semana en Navojoa que “no hay acción más profunda ni más transformadora que aquella que nace del amor por los demás”, al referirse a la inauguración del Centro Narconon Jóvenes, un espacio orientado —según sus impulsores— a la atención de adolescentes y jóvenes que han caído en el consumo de drogas.

La apertura fue presentada por el presidente municipal Jorge Alberto Elías Retes y la presidenta del DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola, como parte de un esfuerzo local para ofrecer acompañamiento e intervención temprana.

En su intervención, Aguilar Castillo subrayó que para quien representa al pueblo “no basta con ponerse en los zapatos de los demás; es necesario acompañar con compasión, porque solo así surge la verdadera acción transformadora”. El legislador, identificado como fundador de Morena, sostuvo que el nuevo centro “marca un precedente histórico a nivel mundial” al enfocarse exclusivamente en población joven.

Ese señalamiento, de carácter discursivo, deberá corroborarse con información técnica y comparativos de redes de atención en otros países (ver Verificación pendiente).

El senador añadió que, en paralelo a iniciativas municipales, el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, atiende causas de la inseguridad mediante políticas de bienestar y apoyos que abren horizontes a la juventud. Citó Becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Construyendo el Futuro como programas que apuntalan continuidad escolar, salud mental y desarrollo integral.

Desde el Ayuntamiento se expuso que el Centro Narconon Jóvenes buscará articular acompañamiento psicosocial, dinámicas de prevención y seguimiento a familias, con énfasis en oportunidades educativas y vinculación comunitaria. Hasta el cierre de esta edición no se han difundido la capacidad instalada (camas, consultas), modelo clínico a emplear, criterios de ingreso, equipo profesional (psiquiatría, psicología, trabajo social), ni la licencia sanitaria correspondiente. Por tratarse de servicios sensibles, la transparencia en protocolos, supervisión y evaluación será clave para garantizar seguridad del paciente, calidad y rendición de cuentas.

Aguilar Castillo remarcó que los jóvenes “no nacieron para perderse; nacieron para transformar, para cumplir sus sueños y vivir con plenitud”, y sostuvo que el proyecto es prueba de que sociedad y gobierno pueden sumar para renovar la esperanza. La administración municipal y el DIF de Navojoa no precisaron —al momento— los montos presupuestales, fuentes de financiamiento, ni el calendario de operación por etapas.