El Colectivo Madres Buscadoras de Nogales localizó un cuerpo con tatuaje de “Alicia” en la Comaya. Familiares señalaron que coincide con Ramón Romero Maldonado, desaparecido el 17 de junio.

El Colectivo Madres Buscadoras de Nogales realizó el miércoles 17 de septiembre una jornada especial en el sector conocido como la Comaya, que culminó con el hallazgo de un cuerpo masculino con un tatuaje visible con el nombre de Alicia.

La líder del colectivo, Guadalupe Ortiz, detalló que la búsqueda se efectuó con el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, además de la participación de la Policía Municipal, Policía Estatal, AMIC, Servicios Periciales y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En entrevista, Ortiz informó que el cuerpo encontrado coincide en tatuajes, características físicas y vestimenta con Ramón Romero Maldonado, reportado como desaparecido el 17 de junio en Nogales. La familia ya fue notificada y acudirá ante las autoridades para el procedimiento de identificación oficial.

“Los familiares de Ramón identificaron el cuerpo por los tatuajes que aún eran visibles y se realizarán las pruebas correspondientes para confirmarlo”, indicó la activista.

Relevancia del hallazgo

La Comisión de Búsqueda reiteró su compromiso con la localización digna y humana de personas desaparecidas, subrayando la importancia de la colaboración entre autoridades y sociedad civil.

Para el colectivo, este hallazgo representa un paso hacia la justicia y el cierre de un proceso doloroso para la familia. “La fuerza y determinación de las familias son fundamentales para esta labor humanitaria”, recalcó Ortiz.



