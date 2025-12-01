Los indicios fueron localizados entre el 28 y 30 de noviembre en la zona ya procesada, lo que abre la posibilidad que ya hayan sido contabilizados en expedientes anteriores, sin embargo, se esclarecerá mediante análisis científico.

Colectivos de búsqueda en Sonora localizaron restos óseos en la zona conocida como El Choyudo en la Costa de Hermosillo, hallazgo que podría estar vinculado a búsquedas anteriores, ya que la zona ya había sido previamente procesada.

El pasado 28 de noviembre, los colectivos Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme y Guerreras Buscadoras de Cajeme, en compañía de autoridades, localizaron dos sitios de búsqueda.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), en el primero de ellos encontraron restos e indicios balísticos; mientras que a 1.5 metros, el otro sitio contenía restos óseos acompañados de calzado marca Adidas, un anillo y una esclava plateada.

Los indicios fueron asegurados y el área quedó acordonada para su continuidad de procesamiento y búsqueda en días posteriores.

A ese descubrimiento se suma el del día domingo, en el que Madres Buscadoras de Guaymas ubicaron restos óseos dispersos y una cartera con identificación a nombre de un masculino.

La Fgjes señaló que, considerando que estas zonas ya habían sido procesadas por los propios colectivos, se abre la posibilidad de que los fragmentos localizados correspondan a osamentas ya contabilizadas en expedientes anteriores, lo cual será esclarecido mediante análisis científico.

Peritos en Genética Forense analiza los restos recuperados para determinar si contienen material genético viable que permita su confronta con registros obtenidos en hallazgos pasados.