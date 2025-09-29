Colectivos de búsqueda localizaron restos humanos en un arroyo de Sonoyta, entre ellos huesos, ropa y lentes personales.

Restos humanos fueron encontrados en un arroyo de esta localidad por colectivos de búsqueda, entre ellos dentadura, mandíbula, fémur, vértebras, además de ropa con sudadera camuflaje y lentes personales.

La jornada fue encabezada por el colectivo Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, con apoyo de Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. y familias de Sonoyta.

Las integrantes señalaron que trabajan sin respaldo ni seguridad de las autoridades, únicamente con la fe puesta en Dios.

“La comunidad exige justicia, empatía y respuestas ante la tragedia que golpea cada rincón de Sonora. La falta de apoyo y la indiferencia de las autoridades han generado un sentimiento de frustración y dolor en las familias afectadas”, expresó el colectivo en un pronunciamiento.

El hallazgo se suma a los casos que mantienen en búsqueda constante a familiares de personas desaparecidas en la región, quienes insisten en que la labor debe estar acompañada de justicia, dignidad y apoyo institucional.



