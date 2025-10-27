Colectivos de búsqueda localizaron osamentas y restos calcificados en un ejido del municipio

El pasado fin de semana, varios colectivos de búsqueda realizaron una búsqueda en Magdalena de Kino, Sonora, que arrojó resultados positivos.

Según informes, se encontraron restos de al menos 6 osamentas y calcificados en un lugar ubicado en los ejidos de Magdalena.

Participación conjunta









Los restos óseos fueron encontrados el domingo 26 de octubre de 2025, y se cree que podrían pertenecer a personas desaparecidas en la región, además de que podría aumentar el número informó el colectivo Misioneras de Búsqueda de Magdalena.

La búsqueda fue realizada gracias a la colaboración de familias buscadoras de Magdalena de Kino y Ímuris, así como de la organización Misioneras Buscadoras Magdalena A.C. Los colectivos agradecieron a las autoridades periciales de Magdalena por acudir al llamado y realizar el levantamiento de los restos.





Exigen apoyo y seguridad





Durante la búsqueda, los miembros de los colectivos solicitaron el apoyo del Gobernador y la fiscalía a través de pancartas para continuar con las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas en la región. Los colectivos buscan obtener mayor apoyo y recursos para poder seguir adelante con su labor humanitaria y encontrar a los seres queridos de las familias afectadas.

Aunque no se encontraron ropas ni evidencias que pudieran aportar información para el reconocimiento de los restos, las familias afectadas están siendo alentadas a acudir a la Fiscalía de Magdalena de Kino para proporcionar información y posibles muestras de ADN. La búsqueda de personas desaparecidas en la región continúa siendo un tema prioritario para las autoridades y los colectivos de búsqueda.





Llamado a respetar el pacto de no agresión





Los colectivos de búsqueda destacaron la importancia del pacto de no agresión a buscadoras, que ha permitido que estas labores se realicen de manera segura. Sin embargo, también enfatizaron la necesidad de mayor seguridad y protección para los buscadores, quienes arriesgan sus vidas en la búsqueda de sus seres queridos. La Fiscalía de Magdalena de Kino hace un llamado a las familias que tienen algún familiar desaparecido a que acudan a las oficinas para proporcionar información y colaborar en la identificación de los restos encontrados.