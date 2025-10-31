El cuerpo fue localizado cerca de una plaza comercial; la víctima no ha sido identificada

La mañana del 30 de octubre del 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales respondieron a un llamado de emergencia reportando una persona lesionada en las inmediaciones de la plaza comercial Los Nogales, ubicada en la avenida Los Nogales del fraccionamiento Las Haciendas.

Al llegar al lugar, los oficiales municipales encontraron a una persona del sexo masculino con una lesión visible en la cabeza y manchas de sangre a su alrededor, por lo cual optaron por solicitar la presencia de los paramédicos de Cruz Roja.





Sin identificación y posible caída desde el cerro





La víctima, de complexión media, tez morena y cabello corto, vestía una camisa a cuadros color café, pantalón azul y tenis negros. Tras una evaluación preliminar, se determinó que la persona podría haber caído desde una altura de entre 25 a 30 metros desde el cerro cercano. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

El lugar fue acordonado y se dio aviso a Servicios Periciales para que realizaran las diligencias correspondientes. Los peritos procedieron con el levantamiento del cuerpo, pero lamentablemente, no se encontraron documentos que permitieran identificar a la víctima en el lugar.





Investigación en curso





La Policía Municipal continúa investigando las circunstancias del incidente para determinar las causas exactas de la muerte. Se exhorta a cualquier persona que pueda tener información sobre la identidad de la víctima o que haya presenciado algo relacionado con los hechos a que se acerque a las autoridades.