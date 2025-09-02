El cuerpo del fallecido fue encontrado por la expareja de su sobrino. La mujer relató que llevaba desde el sábado sin saber de él, por lo que decidió acudir al domicilio.

La mañana del 1 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre una persona sin vida en la calle Sierra Mariposas de la colonia Benito Juárez. Al llegar al lugar, se entrevistaron con una persona que dijo ser conocida del fallecido, un hombre de 55 años identificado como Cruz.

Según el relato de la conocida, la expareja del sobrino del fallecido llegó al domicilio preguntando por Cruz, ya que no lo veía desde el sábado. Al no encontrar respuesta, decidieron dirigirse al domicilio de Cruz, donde la ex pareja se introdujo por el patio posterior y encontró el cuerpo sin vida en la recámara principal.

Las autoridades arribaron al lugar y personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte. La investigación está en curso y se espera que se determinen las circunstancias exactas del fallecimiento.

El cuerpo de Cruz fue encontrado recostado en la cama boca abajo sin signos de vida. La expareja marcó al 911 para dar aviso y las autoridades procedieron a asegurar la escena y recopilar evidencia, detalló el reporte policíaco.

La muerte de Cruz ha generado conmoción en la comunidad y las autoridades continúan investigando las causas del fallecimiento. Familiares y amigos esperan que se brinde más información sobre el caso en los próximos días.