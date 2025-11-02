Autoridades investigan las causas y la identidad de la víctima.

Un cuerpo sin vida fue localizado el sábado 1 de noviembre en las inmediaciones de Mascareñas, en Nogales, por el colectivo Madres Buscadoras de Nogales. La líder del colectivo, Guadalupe Ortiz, informó que el hallazgo se produjo en un área cercana a la localidad.

Según la información preliminar, el cuerpo fue encontrado con un pantalón de mezclilla azul como única vestimenta, pero hasta el momento no ha sido identificado. Las autoridades correspondientes fueron notificadas de inmediato para que se realicen las diligencias de levantamiento y recolección de indicios.

"El colectivo Madres Buscadoras de Nogales ha sido un grupo activo en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades para esclarecer casos de desapariciones y homicidios" , agregó la activista.

La localización del cuerpo sin vida en Mascareñas es un recordatorio de la violencia y la inseguridad que se vive en la región. Las autoridades están trabajando para identificar al fallecido y determinar las circunstancias de su muerte.

El colectivo Madres Buscadoras de Nogales ha hecho un llamado a la comunidad para que se sume a la búsqueda de personas desaparecidas y se apoye a las familias que buscan a sus seres queridos. La investigación sobre el hallazgo del cuerpo sin vida en Mascareñas sigue en curso.