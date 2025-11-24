La joven de 22 años fue reportada como desaparecida desde el pasado 22 de noviembre. El hallazgo ocurrió en un domicilio de la colonia Haciendas en la calle Guerrero, entre Laguna y Franciscanos.

Esta tarde fue localizado el cuerpo de Lourdes Angélica 'N', joven de 22 años reportada como desaparecida desde el pasado 22 de noviembre, en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hallazgo ocurrió en un domicilio de la colonia Haciendas en la calle Guerrero, entre Laguna y Franciscanos.

La joven mujer habría sido encontrada debajo de una cama envuelta en una sábana.

Al lugar arribaron autoridades de seguridad para resguardar el área, mientras que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Servicios Periciales iniciaron con las diligencias correspondientes.