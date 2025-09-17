La SSPCM de Tijuana informó que tres vietnamitas, entre ellos un bebé de un año, fueron hallados en la cajuela de un auto en la garita de Otay.

Tres personas de origen vietnamita, entre ellas un bebé de aproximadamente un año, fueron localizadas en la cajuela de un automóvil en la garita de Otay, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

El hallazgo ocurrió cuando el conductor de un Honda Accord gris pidió apoyo a un oficial tras escuchar el llanto proveniente de la parte trasera de su unidad. Al revisar, en compañía de la autoridad, se descubrió a dos adultos y al menor.

Atención a las víctimas

Las víctimas recibieron atención médica inmediata y se solicitó un traductor para establecer comunicación. Posteriormente, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de víctimas de tráfico humano.

La FGR inició una investigación para determinar la ruta y a los responsables del traslado.

La SSPCM destacó que se aplicaron los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad de las personas rescatadas. La dependencia reiteró su compromiso con la lucha contra el tráfico de personas y la protección de los derechos humanos.



