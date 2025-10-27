El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales para realizar las pruebas necesarias y tratar de determinar su identidad. La Policía Municipal agradece la atención y cooperación de la ciudadanía en este caso.

La noche del 26 de octubre del 2025, elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre una persona aparentemente sin vida en la Plaza Luis Donaldo Colosio. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con sudadera gris, pantalón azul y tenis gris, quien no presentaba signos vitales.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que la persona había fallecido. Debido a que no portaba ningún tipo de identificación, no fue posible determinar su identidad, por lo que quedó en calidad de desconocido.

Las autoridades procedieron a informar al Centro de Atención Temprana, y personal de Servicios Periciales se hizo cargo de las diligencias correspondientes. La investigación está en curso para tratar de identificar al fallecido y determinar las causas de su muerte.

La Policía Municipal solicita la colaboración de la ciudadanía para cualquier información que pueda ayudar a identificar al fallecido. Se describe al hombre como de complexión delgada, cabello corto y aproximadamente 60 años de edad.

