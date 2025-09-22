Los hechos se registraron durante las primeras horas de este lunes cerca del fraccionamiento Palmares, en el municipio, a través de la línea de emergencia se reportó el acontecimiento.

Esta madrugada un motocicilista fue localizado sin vida sobre un camino de terracería que conduce a la carretera del libramiento federal en Empalme.

Hasta el momento se desconoce las causas del incidente y datos generales del hombre que fue localizado sin vida en el lugar.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, para brindar atención a la persona sin embargo, ya se encontraba sin signos vitales, en el lugar se contó con la presencia de autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes derivadas del fallecimiento del hombre.