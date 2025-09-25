Aunque la temporada de frentes fríos en México comienza en septiembre, Sonora enfrente otras condiciones climáticas y el descenso de temperaturas suelen sentirse hasta más avanzado el otoño.

Aunque la temporada de frentes fríos en México comienza en septiembre, Sonora enfrente otras condiciones climáticas y el descenso de temperaturas suelen sentirse hasta más avanzado el otoño, aseguró Carlos Manuel Minjarez Sosa, encargado del Pronóstico Meteorológico de la Universidad de Sonora (Prometeus).

El especialista indicó que en estos días un frente frío pasa por el norte de Arizona, pero sin un efecto directo en el estado. “Sí, tiene un efecto indirecto porque se combina con una corriente en chorro y un sistema de baja presión en media atmósfera, lo que nos trae nublados y posibles lluvias” , explicó.

Por otra parte, señala que es normal que los frentes fríos se desvíen hacia el este, por el norte de Arizona y Texas en Estados Unidos, y después llegan secundariamente a Sonora.

“ Aquí suelen sentirse más en octubre o noviembre, cuando las condiciones lo permiten” , aseguró.

Minjarez Sosa indicó que de acuerdo con los modelos meteorológicos, se espera un ligero descenso en las temperaturas. “Algunos pronósticos dicen que la mínima va a bajar a 21 0 22 grados, que es bastante agradable para nosotros, y las máximas estarán entre 35 y 36 grados” , comentó.

El Prometeus, anticipa así que los cambios se reflejan de manera paulatina, ya que desde la tarde del jueves se esperan nublados y posibles tormentas cerca de Hermosillo, lo que favorece el pronóstico del viernes con más lluvias en la región.