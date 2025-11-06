La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una investigación “profunda” para determinar causas y responsables del siniestro en la tienda Waldo’s del Centro; afirmó que se coordina apoyo a víctimas y familias.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “hay que deslindar responsabilidades” por la explosión e incendio en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo y subrayó que la investigación continúa para que la Fiscalía de Sonora determine causas y responsables. “La primera responsabilidad es de quien tiene un negocio… la autoridad debe inspeccionar conforme a la ley”, dijo hoy.

La mandataria sostuvo que la prioridad es la atención a víctimas: “La obligación de toda autoridad es atender a las víctimas… estar muy cerca de las familias y apoyar en todo lo que se requiera”. Señaló que, en principio, “parece que fue un transformador que estaba dentro de la tienda”, por lo que pidió esclarecer en qué circunstancia operaba ese equipo y qué obligaciones tenía la administración del local para evitar riesgos.

— “Investigación profunda” y deslinde de responsabilidades entre propietarios/administradores y autoridades de inspección, con base en lo que resuelva la Fiscalía estatal.

— Reparación integral “hasta donde se pueda y lo acepten las familias”, conforme a la legislación de atención a víctimas.

— Garantías de no repetición: la presidenta insistió en revisar y cumplir protocolos para que hechos similares no ocurran.

El siniestro ocurrió el sábado 1 de noviembre de 2025 en el primer cuadro de Hermosillo, con 23 víctimas mortales confirmadas en días posteriores. Tras el caso, autoridades municipales y estatales han realizado inspecciones y suspensiones temporales en comercios para verificar programas internos y medidas contra incendio.



