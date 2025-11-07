Tras una secuencia sísmica que inició ayer, un sismo 5.5 registrado a las 5:04 horas activó inspecciones en Guaymas: Protección Civil prioriza un multifamiliar de la calle 10, escuelas y oficinas públicas; no hay reportes de daños graves.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Guaymas reportó un sismo de magnitud 5.5 a las 5:04 horas, el tercero fuerte en menos de veinticuatro horas tras eventos de 5.1 (ayer por la mañana) y 4.6 (ayer por la tarde). De acuerdo con la autoridad, no hay daños estructurales mayores ni lesionados reportados vía 911.

Percepción amplia en colonias del puerto y en San Carlos; sin daños al servicio hospitalario ni cortes relevantes.

del puerto y en San Carlos; ni cortes relevantes. Fachaleta desprendida en el edificio del Registro Civil (ayer por la tarde) con daño a un vehículo; estructura sin afectación visible desde el exterior.

en el edificio del Registro Civil (ayer por la tarde) con daño a un vehículo; estructura sin afectación visible desde el exterior. Riesgo latente en el multifamiliar de la calle 10 (frente a Benito Juárez): presencia de al menos ocho familias; el inmueble arrastra deterioro previo y será prioridad para desalojo preventivo.

A las 5:10 horas de hoy, por instrucción de la alcaldesa, se instaló reunión virtual y se desplegaron brigadas para edificios antiguos: Palacio Municipal (Casa de Piedra), escuelas y oficinas.

Protección Civil Estatal se suma a los recorridos; apoyan Bomberos, Policía Municipal y Tránsito por sectores.

En el multifamiliar, el director José Ángel Burruel informó que se coordinará con el Estado para evacuación temporal y reubicación; el inmueble cuenta con doce departamentos por nivel y trece niveles (uno de servicio).

Se inspeccionarán hoy planteles con más de setenta u ochenta años de antigüedad, incluida la escuela receptora del alumnado de Loreto, en proceso de demolición.

La zona registra actividad sísmica frecuente —alrededor de sesenta eventos anuales, usualmente de magnitud tres a cuatro—; sin embargo, sismos ≥5 son atípicos.

El último de 5.5 cercano se documentó el 31 de julio de 2021, a unos sesenta kilómetros de la costa de Guaymas. Los eventos de ayer y hoy se asociaron a un epicentro al noroeste de Santa Rosalía (BCS), a entre sesenta y setenta kilómetros mar adentro, con profundidad somera.



