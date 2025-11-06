Dos sismos al noroeste de Santa Rosalía, BCS (magnitudes 4.7 y 4.8) no generaron daños en Guaymas ni San Carlos; Protección Civil municipal reporta saldo blanco y monitoreo permanente.

El Servicio Sismológico Nacional reportó este jueves dos sismos al noroeste de Santa Rosalía: el primero, de 4.7 de magnitud a las 07:25 horas (Tiempo del Centro), a 95 km al noroeste (latitud 28.15, longitud -112.58, 10 km de profundidad); el segundo, de 4.8 a las 10:36 horas (TC), a 69 km al noroeste de la misma localidad. En Guaymas y San Carlos no se registran daños.

De acuerdo con José Ángel Burruel Mariscal, titular de Protección Civil Municipal de Guaymas, no hay reportes de afectaciones en la línea C5; el movimiento fue perceptible solo en algunos sectores (zona sur, fraccionamientos al norte y San Carlos), sin incidentes ni daños a infraestructura.

Protección Civil informó que mantiene monitoreo y coordinación con instancias estatales y federales. Sobre posibles réplicas, señaló que no pueden predecirse y exhortó a la población a:

— Atender únicamente fuentes oficiales.

— Revisar de forma preventiva instalaciones de gas y electricidad en viviendas y comercios.

— Reportar cualquier novedad al 9-1-1 o C5.

La región del Golfo de California presenta actividad sísmica frecuente por la interacción de placas; eventos de esta magnitud suelen no generar alertas de tsunami ni daños, pero motivan revisión preventiva en zonas urbanas costeras como Guaymas.



