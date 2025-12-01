La Secretaría informó que el maestro fue retirado del plantel mientras se analiza la denuncia por presunta conducta inapropiada. Personal jurídico atendió a los padres inconformes.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) confirmó este lunes que el maestro señalado por presunta conducta inapropiada en la Secundaria Técnica No. 71, en Guaymas Norte, fue separado de su cargo mientras se realiza una investigación formal.

La dependencia informó que personal del área jurídica y de la Dirección General de Educación Secundaria acudió al plantel para sostener diálogo con padres y madres de familia, quienes por la mañana se manifestaron para pedir la destitución del docente.

De acuerdo con la SEC, la separación temporal del maestro forma parte del protocolo que se aplica en casos donde se reportan posibles faltas a la integridad del alumnado. La institución señaló que la medida busca garantizar un ambiente seguro durante el desarrollo de la investigación.

La autoridad educativa subrayó que se actuó conforme a normativas internas y reiteró su compromiso con la protección física y emocional de los estudiantes. Además, llamó a mantener el diálogo entre directivos, docentes y familias mientras se esclarecen los hechos.

La SEC recordó que las escuelas son espacios que deben garantizar condiciones de seguridad y convivencia pacífica para toda la comunidad escolar, por lo que cualquier denuncia será atendida bajo los lineamientos establecidos.