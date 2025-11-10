Alrededor de las 4:00 de la mañana, vecinos notaron humo saliendo del interior de la capilla al sur de Guaymas

La iglesia Santísima Trinidad, ubicada en la colonia Las Palmas al sur de Guaymas, sufrió daños por vandalismo e incendio durante la madrugada de este lunes.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:00 horas, cuando vecinos del sector y personal encargado del recinto se percataron de que salía humo del interior del templo. De inmediato reportaron el siniestro a los cuerpos de emergencia de la ciudad.

Las llamas provocaron daños considerables en el área de la sacristía, espacio donde se resguardan los objetos religiosos que utilizadas durante las celebraciones. Además, se presume el robo de tres ventiladores y equipo de sonido.

El fuego también afectó la infraestructura de la iglesia. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente que dejó daños de consideración en el templo.

Por el momento las actividades religiosas permanecerán suspendidas temporalmente. Las personas a cargo del recinto informarán a la comunidad la fecha en que se reanudarán las celebraciones.