Protección Civil de Guaymas realizó inspecciones y prepara evaluación estructural del multifamiliar de la calle 10, donde aún viven ocho familias. Vecinos reportan filtraciones, techos colapsados y accesos deteriorados.

Tras una cadena de más de 20 sismos sentidos entre tres días en la región de Guaymas —con epicentros reportados frente a las costas de Baja California Sur—, Protección Civil municipal realizó visitas e inspecciones al multifamiliar de la calle 10 y alista una evaluación estructural para definir medidas de seguridad y seguimiento. En el edificio permanecen ocho familias.

Habitantes reportan filtraciones por ventanas y techos, daño visible en losas, varillas expuestas, drenajes colapsados y accesos con maleza y escalones sueltos, lo que incrementa el riesgo de caídas y accidentes. Las condiciones se agravan durante lluvias y con la vibración por sismo.

De acuerdo con Protección Civil de Guaymas, se programó una evaluación de la estructura y la integración de un proyecto técnico para atender daños y definir acciones de mitigación, sin descartar evacuaciones si los dictámenes lo ameritan. La autoridad indicó que priorizará la integridad de las familias y dará a conocer rutas de atención conforme avancen los peritajes.

Sí siento riesgo porque el edificio ya tiene más de 60 años y no recibe mantenimiento; cuando llueve se mete el agua y algunos techos ya están caídos José Ramón



"Permanecemos aquí porque no tenemos otro techo; si el gobierno nos apoyara con un lugar digno, nos iríamos”, añadió.

Según Protección Civil, la evaluación definirá intervenciones en estructura, accesos y servicios.

Detalle operativo/local

Población residente: ocho familias

Riesgos reportados: filtraciones , techos dañados, varillas expuestas, drenaje colapsado, accesos con escalones sueltos

, techos dañados, varillas expuestas, drenaje colapsado, accesos con escalones sueltos Acciones en curso: inspecciones iniciales, dictamen estructural y proyecto técnico

Posibles medidas: apuntalamientos, restricción de acceso a zonas dañadas, reparación de drenaje y limpieza de accesos; evaluación de alternativas de alojamiento si procede

Los sismos marinos recientes activaron revisiones preventivas en infraestructura habitacional del puerto.

En Guaymas, los multifamiliares de mayor antigüedad registran mantenimiento diferido, lo que incrementa la vulnerabilidad ante lluvias y sismos leves.

La autoridad local pidió a residentes reportar grietas, hundimientos y desprendimientos para priorizar inspecciones.