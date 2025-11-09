Originaria de Guaymas, Emilia es el pilar de su familia, cada día se esfuerza por sacar adelante a su madre y a sus tres hijos, combinando sus responsabilidades con un sueño que poco a poco se abre paso en escenarios.

Entre sonrisas, esfuerzo y sacrificios, Bertha Emilia Quintero Dimas, ha construido su camino no sólo como madre, sino también como artista comprometida con llevar alegría a través de su personaje como payasita musical.

Originaria de Guaymas, Emilia es el pilar de su familia, cada día se esfuerza por sacar adelante a su madre y a sus tres hijos, combinando sus responsabilidades con un sueño que poco a poco se abre paso en escenarios.

Este 2025 marcó un antes y un después en su trayectoria artística, durante meses trabajó arduamente para reunir los recursos necesarios y representar a Sonora y al municipio de Guaymas en el evento nacional 'Paya que te capacites', celebrado en junio en el estado de Nayarit.

La participación de Emilia destacó por su energía y creatividad, durante la capacitación presentó un número musical acompañado de lenguaje de señas, acto que se llevó aplausos de los asistentes.

Además mostró su talento en retos como show de alberca, maquillaje sin espejo y vestuario temático de playa, dejando ver sus técnicas y carisma en cada participación.

Esta experiencia, la impulsó en su desarrollo artístico impulsándola a crecer profesionalmente.

"Estoy encantada porque conocí a payasos muy reconocidos como el payaso Chuponcito, hicimos muy buena amistad, conocí a Brincos Dieras, a los Guapayasos. Regresas con muchas amistades, nuevas ideas, con ganas de hacer muchas cosas y la mente más abierta para crear un nuevo show" , expresó.

Luego de la grata experiencia,Emilia visualiza un futuro con nuevos retos y reconocimiento como una payasita a nivel nacional. Entre sus próximos cursos destacan el Payafest, que se realizará en 2026 en Culiacán, en julio del mismo año en Acapulco, y el cierre del 2026 representando a México en el Paya Fest, en Perú.