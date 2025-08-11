Osamentas encontradas en Guaymas podrían ser restos arqueológicos: FGJE
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) investiga restos incompletos encontrados en Estero 'El Soldado' en San Carlos para determinar si son restos humanos o pertenecen a alguna cultura prehispánica, informó el fiscal Gustavo Salas Chávez.
“Se encontraron restos incompletos que probablemente pertenezcan a una persona, no se ha determinado eso porque el antropólogo no ha determinado la data ni la temporalidad del mismo e instinto son restos incompletos en donde ha habido otras búsquedas”,dijo.
Explicó que junto a estos restos se encontró una vasija de barro por lo que se trabajará en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para determinar el origen de las osamentas encontradas.
“En este caso me informaron que se encontró junto a estos restos una vasija de barro por lo cual vamos a darle vista al INAH para que nos ayude a determinar si los restos son recientes o provienen de alguna cultura prehispánica”,expresó.
Finalmente, mencionó que, una vez que el INAH emita los resultados de los estudios correspondientes, se dará a conocer el origen del hallazgo.