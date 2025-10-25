El hombre de 62 años relató que la mujer aprovechó que se quedó dormido para llevarse su celular y mil pesos en efectivo.

Un hombre de 62 años se convirtió en víctima de un robo después de contratar los servicios de una mujer de la vida galante en el sector Centro de Guaymas. Los hechos ocurrieron en un motel ubicado entre las calles 16 y 17 del Centro, según relató el afectado.

El encuentro y el robo

El hombre explicó que conoció a la mujer afuera de donde solían estar las oficinas del PRI y que acordó pagar 500 pesos por sus servicios.

"Me ofreció sus servicios por 500 pesos, nos fuimos a su cuarto" , comentó la víctima.

En determinado momento, el hombre se quedó dormido y al despertar por la mañana se encontró solo en el cuarto, sin su teléfono celular ni el dinero que llevaba en efectivo.

"Cuando desperté por la mañana estaba solo, se había llevado mi celular y mil pesos más que traía en la cartera" , relató.

Sin denuncia formal, pero con advertencia pública

Tras el incidente, el afectado llamó a emergencias para reportar lo sucedido, pero le informaron que no se consideraba un delito porque no hubo flagrancia ni violencia.

Aunque decidió no interponer una denuncia formal, el hombre compartió su experiencia para alertar a la población y prevenir que otras personas sean víctimas de situaciones similares.