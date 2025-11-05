El menor de 15 años se dirigía a clases cuando su motocicleta chocó contra un camión de servicios

Un trágico accidente entre una motocicleta y un camión urbano, registrado durante la mañana de este miércoles, cobró la vida de un menor de 15 años, identificado como Keneth Soriano Romero, un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 03, en Guaymas.

Los hechos

Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas al sur del municipio, sobre la carretera que conduce al varadero, mientras el camión circulaba hacia el sur de la carretera, cuando el adolescente rebasó por el carril contrario, impactándose contra la unidad.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para atender al adolescente lesionado, quién de inmediato fue trasladado a un hospital para recibir atención médica urgente, derivado de las lesiones de gravedad que presentó. Lamentablemente, horas más tarde perdió la vida, al no soportar las heridas ocasionadas por el fuerte impacto.

CET Mar lamenta su fallecimiento

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el CETMAR No. 03 lamentó profundamente el fallecimiento de su alumno, escribió en su página de Facebook oficial que el plantel se encuentra de luto tras la pérdida.

“Este Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 03 en Guaymas lamenta el sensible fallecimiento del alumno Keneth Soriano Romero. Nuestra comunidad se encuentra de luto. Nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos” , expresó la institución

Elementos de Tránsito Municipal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del accidente, así como posibles responsabilidades del operador del camión involucrado.