La Fiscalía de Sonora informó que el joven fue ubicado en una vivienda deshabitada tras una falsa privación que resultó ser extorsión telefónica.

Un adolescente de 17 años fue localizado en buen estado por agentes de la AMIC en una vivienda deshabitada de la colonia Las Delicias, en Guaymas, informó este lunes la Fiscalía de Sonora.

De acuerdo con la autoridad, el caso corresponde a una extorsión telefónica en la que un familiar del joven recibió una llamada de una persona que afirmó falsamente tenerlo retenido y exigió dinero para evitar un supuesto daño.

Bajo presión, la familia realizó un depósito, mientras el menor permanecía incomunicado por instrucciones de los extorsionadores, situación que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ubicó al adolescente en las inmediaciones de un inmueble abandonado y lo trasladó para su valoración médica, además de facilitar su encuentro con sus familiares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que continuará con las indagatorias para identificar a los responsables e hizo un llamado a reportar cualquier llamada sospechosa al número de emergencias 911 para prevenir este tipo de engaños.

