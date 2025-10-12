El incidente se registró durante las lluvias de la noche del sábado, cuando un joven que caminaba por el lugar cayó a una alcantarilla que se encontraba destapada sobre la vialidad. Un elemento de la Policía resultó también lesionado al intentar auxiliarlo.

Un joven de 20 años resultó lesionado luego de caer en una alcantarilla ubicada en el bulevar Agustín García López en el sector centro de Guaymas, durante las lluvias registradas este fin de semana.

El incidente se registró durante la noche del sábado cuando un menor que caminaba por el lugar cayó a una alcantarilla que se encontraba destapada sobre la vialidad, durante las lluvias registradas por 'Raymond' en la región.

Los hechos ocurrieron sobre la calzada Agustín García López, durante el incidente también resultó lesionado un elemento de la Policía Municipal que intentó ayudar al menor.

Las dos personas fueron auxiliados por socorristas de Cruz Roja de Guaymas y trasladados a un hospital para atención médica.