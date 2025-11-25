El incidente se registró durante la noche del lunes cuando a través de la línea de emergencia se reportó una fuga al interior del viejo parian en el centro de la ciudad.

Elementos de Bomberos controlaron fuga de gas en el interior del área de cocinas del mercado municipal, ‘General José María Yáñez’, un quemador de una estufa se apagó generando con ello la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente se registró durante la noche del lunes cuando a través de la línea de emergencia se reportó una fuga al interior del viejo parian en el centro de la ciudad.

Los elementos llevaron a cabo una revisión al interior de las instalaciones para detectar el origen del fuerte olor a gas L.P, localizando un quemador que se había apagado y diversas estufas encendidas con preparación de alimentos.

El comandante de Bomberos en Guaymas, Juan Carlos González Vega, exhortó a locatarios responsables de área de cocinas del Mercado Municipal evitar dejar encendidas las estufas para evitar una situación de riesgo, autoridades realizaron el reporte correspondiente.