Un incendio registrado en una vivienda de la colonia 18 de Noviembre en Guaymas, dejó pérdidas materiales totales y a una familia del sector, se pide el apoyo de la comunidad especialmente con ropa y artículos básicos para continuar adelante tras la emergencia.

El siniestro se registró durante la noche del martes en la calle Isla de Ángel al final de la colonia, en el domicilio elaborado de madera y lámina que era habitado por cuatro personas. Tras el hecho un adulto mayor resultó con crisis nerviosa y quemaduras tras lo ocurrido.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos de la estación sur y centro de la ciudad, para realizar maniobras de sofocamiento durante más de dos horas por las intensas llamas que en pocos minutos consumieron la vivienda. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio en el lugar.

A través de redes sociales se solicitó el apoyo para la familia guaymense afectada tras el fuerte incendio con la donación de ropa, calzado y artículos para el hogar tras la pérdida de todas las pertenencias.